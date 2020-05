No dia em que se celebra a Liberdade em Portugal, uma equipa de profissionais de Saúde na linha da frente do combate à pandemia de Covid-19 fez entoar a "Grândola Vila Morena" pelos corredores do hospital de São José, em Lisboa.

De máscara na cara e cravos nas batas, a equipa médica cantou a música de Zeca Afonso e terminou com um sentido aplauso.

O momento foi partilhado no Facebook por um membro da equipa de profissinais de saúde do Hospital de São José.