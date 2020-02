O doente encaminhado na terça-feira para o Hospital Curry Cabral não tem coronavírus, informou a Direção-Geral da Saúde em comunicado. Não se confirma, assim, o 17.º caso suspeito da doença em Portugal.

A Direção-Geral da Saúde informa que o 17.º caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (COVID-19), um doente que foi encaminhado ontem para o Hospital Curry Cabral, Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC), teve resultado negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas".

O doente é um homem de 31 anos, que chegou de Milão, Itália, o país mais afetado pela epidemia na Europa. É natural do concelho de Torres Novas e os meios de emergência foram acionados depois de contactada a Saúde 24, soube a TVI.

Na terça-feira, a DGS já tinha avançado que os resultados das análises ao 16.º caso suspeito, que está internado no Hospital de São João, no Porto, tinham sido negativos.

Todos os casos suspeitos de infeção com Covid-19 referenciados em Portugal até hoje tiveram resultados de análises negativos.

Até agora, o único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que está hospitalizado no Japão.

Além de 2.715 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.