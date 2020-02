A GNR informou esta quarta-feira, em comunicado, que desmantelou um esquema europeu de fraude no IVA com carros usados, na operação "Netto Price"

A investigação, que decorre há aproximadamente dois anos, desenvolvida pelo Destacamento de Acção Fiscal do Porto, sob a direção do DCIAP, identificou uma rede transnacional dedicada a admissão de veículos usados, matriculados em diferentes Estados-Membros da União Europeia, recorrendo a esquemas de triangulação de faturação no intuito de sonegar o IVA legalmente devido ao Estado português e ao suborno de funcionários intervenientes na legalização dos veículos", referem as autoridades.

Paralelamente, estas empresas procederam à emissão massiva de faturação falsa com o intuito de permitir a outros operadores obter indevidas deduções e reembolso de IVA, bem como a obtenção ilícita de fundos europeus para o desenvolvimento.

Segundo a nota da GNR, a Unidade de Ação Fiscal está nesta altura cumprir, com apoio da Europol, 63 mandados de busca domiciliários e 42 não domiciliários em território nacional, 7 mandados de busca domiciliários no Reino Unido, 6 mandados de busca domiciliários na alemanha, 2 mandados de busca não domiciliários na Letónia, 14 mandados de detenção fora de flagrante delito e 4 mandados de detenção europeus, além do congelamento de 72 contas bancárias e instrumentos financeiros em território nacional e Reino Unido.

Os arguidos terão conseguido defraudar o Estado em 5 milhões de euros e estão indiciados da prática dos crimes de fraude qualificada, associação criminosa, branqueamento, corrupção ativa e passiva, prevaricação e denegação de justiça e fraude na obtenção de subsídio.