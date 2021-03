A circulação ao trânsito na Ponte 25 de Abril encontra-se esta sexta-feira condicionada, no sentido Sul-Norte, devido a um acidente entre um veículo ligeiro e um motociclo, que provocou um ferido grave, informou à agência Lusa a PSP.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), o acidente, que ocorreu esta tarde no início do tabuleiro da ponte, provocou um congestionamento do trânsito, levando que a circulação entre Almada e Lisboa esteja a ser feita apenas na via da esquerda.

Pelas 14:45, a via da direita ainda estava cortada, sem previsão de reabertura.

O Cometlis adiantou que, no local, está uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) a prestar assistência ao condutor do motociclo, que se encontra em estado grave.

Ainda a aguardar mais dados relativos à ocorrência, a PSP indicou que o alerta foi dado às 13:52.