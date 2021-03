O Colégio Luso-Britânico em Elvas (Portalegre) está encerrado desde quinta-feira, após terem sido detetados quatros casos de covid-19, em três crianças e uma funcionária, revelou esta sexta-feira fonte da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA).

A mesma fonte disse à agência Lusa que, no seguimento destes casos, vão ser desenvolvidas, de imediato, ações de testagem junto dos alunos, funcionários e familiares.

O Colégio Luso-Britânico de Elvas existe desde 1924, sendo um estabelecimento de ensino particular e cooperativo, cuja entidade proprietária e titular é a Província Portuguesa da Companhia de Santa Teresa de Jesus.

Trata-se de um estabelecimento de ensino básico integrado, com educação pré-escolar e do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico.

Contactada pela Lusa para obter mais esclarecimentos, a direção do colégio limitou-se a confirmar, por escrito, ter decidido suspender “as atividades letivas presenciais”, sem indicar o motivo.

Acrescentou apenas que a decisão está de acordo com as orientações das autoridades de saúde locais, com as quais a direção disse manter “uma coordenação contínua”.

