Uma colisão entre dois veículos pesados de mercadorias e um ligeiro de mercadorias, esta tarde, no IP6, em Peniche, causou dois mortos e dois feridos, apurou a TVI junto de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

Um dos feridos, um homem de 49 anos, encontra-se em estado grave e foi transferido, de helicóptero, para o hospital de Santa Maria, em Lisboa, adiantou fonte do INEM à TVI.

O outro ferido, de 40 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi encaminhado, por precaução, para o hospital das Caldas da Rainha.

As duas vítimas mortais são os ocupantes da viatura ligeira de mercadorias, dois homens de 29 e 62 anos, informou a GNR no local. O ferido grave é o condutor do camião que terá abalroado o ligeiro e ainda um segundo pesado.

O alerta para o acidente no IP6, ao km 7,4, em Atouguia da Baleia, no sentido Peniche-Óbidos, foi recebido às 14:47.

O IP6 esteve cortado nos dois sentidos durante quase seis horas, tendo sido reaberto às 20:25.

No local estiveram 38 operacionais, apoiados por 14 veículos (entre os quais as VMER das Caldas da Rainha e de Torres Vedras, a SIV de Peniche e seis ambulâncias dos bombeiros de Peniche e Óbidos) e um helicóptero do INEM de Évora.

As causas do acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes da GNR.