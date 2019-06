A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 35 anos, comerciante, suspeito de roubo agravado ocorrido na madrugada de 29 de maio de 2018, em Amarante, informou a autoridade, esta quarta-feira.

O detido é vendedor ambulante e apresenta antecedentes criminais por roubo, falsificação e tráfico de estupefacientes, pelos quais já cumpriu pena efetiva de prisão.

Em comunicado, a PJ refere que a vítima, comerciante de calçado, pretendia encontrar comprador para um lote de 100 pares de sapatos, no valor de cerca de 2 mil euros, com o arguido a mostrar-se disponível para intermediar a transação, arranjando comprador.

Para a concretização do negócio, lê-se no comunicado, "o intermediário e o pretenso comprador encontraram-se com a vítima na localidade de Gondar, Amarante, tendo carregado para uma viatura a mercadoria e acabando por se apropriar da mesma, através de ameaça com arma de fogo, sem efetuar o devido pagamento, fugindo de seguida do local".

No decurso das investigações, com realização de diligências de recolha de prova, foi possível identificar, localizar e deter o intermediário, indica a PJ.

O arguido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.