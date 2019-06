Os trabalhadores de limpeza do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, vão fazer uma greve por mês até que lhes seja aumentado o subsídio de alimentação, revelou, esta quarta-feira, à Lusa o sindicato do setor.

A partir de agora, os trabalhadores irão fazer uma greve por mês até que as suas reivindicações sejam atendidas. O objetivo não é prejudicar os utentes, mas resolver a situação”, disse o coordenador regional Norte do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas (STAD), Eduardo Teixeira.

Esta informação foi divulgada no dia em que os funcionários terminam às 00:00 uma greve de dois dias, iniciada na terça-feira, a reivindicar um aumento do subsídio de alimentação de 1,85 euros para 3,50 euros por dia.

No primeiro dia, a adesão ao protesto rondou os 70 a 75% e, esta quarta-feira, chegou aos 90%, contou.

Esta é a segunda paralisação depois de, em maio, os trabalhadores terem parado três dias pelo mesmo motivo.

Em reação à greve, o hospital referiu, no passado fim de semana em comunicado, que a prestação de cuidados de saúde não iria ser afetada pela greve, dado que “foi determinada a prestação de serviços mínimos”.