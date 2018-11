A bactéria 'legionella' foi detetada na água dos chuveiros do balneário do pavilhão gimnodesportivo da Escola Básica de Pias, Serpa, que estão interditados, mas sem haver casos de doença registados, disse hoje fonte da unidade de saúde pública.

A presença ambiental de colónias de bactérias do género ‘legionella'" no ponto de amostragem dos chuveiros do balneário do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica de Pias, concelho de Serpa, distrito de Beja, foi detetada no dia 19 deste mês, precisou à agência Lusa a médica Felicidade Ortega, da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Segundo a médica da Unidade Local de Saúde Pública, a presença de bactérias foi detetada em análises regulares que a Câmara de Serpa faz para pesquisa de ‘legionella' em todas as localidades do concelho e "a utilização dos chuveiros foi imediatamente interditada".

Por outro lado, disse, "determinou-se a implementação de procedimentos convencionados para este tipo de situações", como a realização de purgas regulares e desinfeção térmica e/ou química da rede predial.

Os chuveiros foram interditados para a implementação dos procedimentos e assim vão ficar "até que os valores dos resultados analíticos demonstrem a regularização da situação", o que implica a "apresentação de dois resultados negativos consecutivos e espaçados entre si por duas semanas", explicou.

Até hoje, "não foram registados casos de doença" entre alunos, professores e funcionários da escola, frisou a médica, referindo que a Unidade de Saúde Pública da ULSBA está "a acompanhar a situação".

Segundo Felicidade Ortega, técnicos da unidade estiveram na escola na passada sexta-feira para "uma sessão de esclarecimento e informação junto da comunidade educativa (pais, encarregados de educação e auxiliares de ação educativa)".

A Lusa tentou por várias vezes e sem sucesso falar com a diretora do Agrupamento de Escolas N.º 1 de Serpa, do qual faz parte a Escola Básica de Pias.