Uma colisão entre dois veículos pesados e um ligeiro na A17, junto à saída para Vagos, em Aveiro, provocou esta terça-feira dois feridos.

O alerta foi dado às 10:22 e a estrada encontra-se cortada no sentido Norte-Sul. Um dos camiões transportava troncos de árvores que, com o embate do choque em cadeia, se espalharam pela via.

A viatura ligeira ficou completamente destruída.

As vítimas, que sofreram ferimentos ligeiros, foram transportadas para o Hospital de Aveiro.

Foram mobilizadas para o local equipas da brigada de trânsito, Bombeiros de Vagos, ílhavo e Mira, GNR e da Ascendi.