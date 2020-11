Uma megaoperação da Polícia Judiciária no Norte do país contra a fraude na obtenção de subsídios resultou em 51 arguidos, anunciou a PJ, nesta quinta-feira.

Participaram na operação "Chave Mestra" 200 elementos da Polícia Judiciária, que realizaram um total de 70 buscas nas localidades de Chaves, Vila Real, Barcelos, Braga, Vila Nova de Famalicão, Maia, Fafe, Porto e Figueira da Foz.

Em causa estão os crimes de fraude na obtenção de subsídio e fraude fiscal, em matéria de fundos europeus, envolvendo 21 projetos de incentivo, no âmbito do Quadro Comunitário, do QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional) e do MODCOM (Modernização do Comércio), em montante superior a 2.500.000 Euros", explica a PJ, em comunicado.

Foram constituídos 31 arguidos singulares e 20 pessoas coletivas.

As buscas, domiciliárias e não domiciliárias, decorreram em empresas, gabinetes de contabilidade e um escritório de advogado, com a participação de 200 elementos da Polícia Judiciária, incluindo da perícia informática e financeira, bem como magistrados judiciais e do Ministério Público e inspetores tributários.

A operação permitiu "proceder à apreensão de relevantes elementos de prova".

A investigação prossegue para determinação de todas as condutas criminosas, seu alcance e respetivos agentes, esclarece, ainda, a PJ.

