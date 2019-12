Um homem de 38 anos foi detido, no domingo, no Montijo, Setúbal, por matar com violência o cão da ex-namorada.

A PSP explica, em comunicado, que os agentes foram chamados a casa da ex-namorada do detido pelas 19:00, tendo encontrado um “cenário macabro”, no qual o cão da mulher havia sido morto, esfolado e esquartejado.

O crime de maus-tratos a animal foi motivado "pela vontade de mostrar à sua ex-namorada o ressentimento pelo final da relação".

Presente a tribunal, foi-lhe imposta a medida de coação de termo de identidade e residência, aguardando o desenvolvimento do processo criminal em liberdade.

Tendo em conta que o detido é suspeito noutros processos-crime por violência doméstica contra a ex-namorada, a Polícia de Segurança Pública "de imediato" promoveu a reavaliação do nível de risco, de forma a que possa ser ponderada a necessidade de serem disponibilizadas à cidadã medidas de segurança adicionais.