Um homem de 56 anos morreu esta quarta-feira na sequência de um acidente com um trator, quando efetuava trabalhos numa herdade do concelho de Moura, no distrito de Beja, disseram fontes da GNR e dos bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 12:18, ocorreu perto de Santo Aleixo da Restauração, no concelho de Moura.

A fonte da GNR adiantou que se tratou de um acidente de trabalho, pelo que foram chamados ao local inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), que estão a investigar a ocorrência.

Segundo a mesma fonte, a vítima mortal é um trabalhador agrícola que manobrava o trator e cujo corpo foi encontrado já sem vida, por outros funcionários da herdade, a cerca de 200 metros da máquina.

As operações de socorro envolveram operacionais dos Bombeiros de Moura, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, num total de 14 elementos, apoiados por seis veículos.