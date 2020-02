O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou esta quinta-feira que há dois portugueses internados no Japão, a receber tratamento por causa do coronavírus. Até esta quinta-feira só se sabia do caso de Adriano Maranhão.

Há um reduzido número de portugueses que por sua vontade permaneceram e permanecem na cidade chinesa de Wuhan e a informação que tenho é que todos se encontram bem. Há um cidadão português que está internado num hospital do Japão que era tripulante de um navio de cruzeiro e que está a receber tratamento, há outro cidadão português nas mesmas circunstâncias e há três tripulantes portugueses que ainda estão a bordo desse navio de cruzeiro e todos eles têm sido submetidos a testes que têm dado sempre resultados negativos."

Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros esclareceu, entretanto, à TVI que o segundo infetado português também é um tripulante do navio Diamond Princess, que foi hospitalizado no Japão.

Até agora, só se sabia que havia um português infetado, Adriano Maranhão, o canalizador no navio de cruzeiros que foi transferido na terça-feira para o hospital da cidade de Okazaki, Japão. Desde que foi conhecido que Adriano Maranhão estava infetado com o novo coronavírus que a sua mulher, Emmanuelle Maranhão, apelou à embaixada portuguesa no Japão e ao Governo Português para que para fosse prestada ajuda ao marido.

Até agora, não há nenhum caso positivo de coronavírus em Portugal, mas há 16 casos suspeitos que ainda aguardam os resultados das análises laboratoriais.

Um boletim da DGS enviado às redações informou que até agora foram registados "52 casos suspeitos em Portugal, 36 dos quais tiveram resultado negativo após testes laboratoriais, aguardando-se resultados dos restantes". Assim, ainda faltam saber os resultados de 16 casos suspeitos.

De acordo com a mesma nota, "27 novos casos foram registados nas últimas 24 horas". "Todos os cidadãos são provenientes do norte de Itália, à exceção de um proveniente do Japão", acrescenta a DGS.

Tendo em conta a situação epidemiológica mundial, é necessário considerar a hipótese da importação de casos de doença de cidadãos provenientes da China ou de outras áreas com transmissão comunitária ativa."