O humorista Fernando Rocha anunciou, esta sexta-feira, que está infetado com Covid-19. Num vídeo publicado no Facebook, Fernando Rocha diz que cumpriu todas as recomendações depois de ter viajado para o estrangeiro e que hoje recebeu o resultado do teste.

"Estou a fazer este vídeo para vos informar do seguinte: eu no dia 9 estive em Paris, dia 10 fui para os Estados Unidos, dia 14 regresso para Portugal e meti-me em isolamento. Fiz quarentena voluntária. Resultado, mesmo assim, todos os cuidados que eu tive - e respeitei todas as regras impostas pelo nosso Governo e pelo SNS - foram poucos", afirma.

Fernando Rocha diz ainda que vai ficar "fechado" no quarto e que só se "adiantou" aos outros.

Em Portugal, registaram-se 76 mortes, mais 16 do que na véspera (+26,7%), e 4.268 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 724 novos casos em relação a quinta-feira (+20,4%).

Dos infetados, 354 estão internados, 71 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.