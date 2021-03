O Tribunal Judicial de Nisa decretou este sábado a prisão preventiva de um homem de 57 anos e uma mulher de 47, suspeitos de tráfico de droga e detidos pela PSP em Elvas (Portalegre), disse fonte da polícia.

A fonte da PSP indicou à agência Lusa que o homem fica a aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Castelo Branco e a mulher no Estabelecimento Prisional de Tires (concelho de Cascais, distrito de Lisboa), após terem sido presentes ao tribunal de turno, em Nisa, também no distrito de Portalegre, para primeiro interrogatório judicial.

O Comando Distrital de Portalegre da PSP indicou, num comunicado enviado na sexta-feira, que através da Divisão Policial de Elvas e no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, a polícia deu cumprimento a dois mandados de busca domiciliária, no centro histórico da cidade de Elvas.

Desta ação resultou a detenção dos suspeitos, ambos residentes em Elvas, adiantou a PSP.

A polícia apreendeu produto estupefaciente, dinheiro e outros objetos relacionados com a atividade ilícita desenvolvida, nomeadamente 3.829,70 euros em dinheiro, 583 doses individuais de cocaína,765 doses individuais de heroína, duas balanças de precisão, 73 munições de calibre 22, uma munição de nove milímetros e 10 telemóveis.

O Comando Distrital de Portalegre da PSP "acredita que esta operação provocou um rude golpe no tráfico de estupefacientes na cidade de Elvas", indicava o comunicado.