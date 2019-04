O incêndio que deflagrou hoje num pavilhão industrial em Paredes, distrito do Porto, entrou já em fase de rescaldo, mas no local permanecem 35 veículos e 118 operacionais, disse à agência Lusa fonte oficial.

Segundo adiantou fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto, a fase de rescaldo foi declarada pelas 17:26, mas no local permanece ainda um forte dispositivo de homens e veículos de combate a incêndios.

Entretanto, um civil foi acometido de doença súbita no local - não relacionada com o incêndio - tendo sido transportado de emergência para o Hospital de Penafiel, revelou a mesma fonte.

O incêndio deflagrou num pavilhão industrial de estofos localizado na rua de São Pedro, em Lordelo, concelho de Paredes, distrito do Porto, pelas 15:09.

Não há mortos, nem feridos a registar até ao momento, nem risco de explosão, adiantou o CDOS.