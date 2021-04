Maria Malveiro foi esta terça-feira condenada a 25 anos prisão pela morte de Diogo Gonçalves, de 21 anos, que foi desmembrado depois de ter sido assassinado no Algarve. A jovem foi considerada culpada dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver, dois crimes de acessos ilegítimo, um de burla informática, roubo simples e uso de veículo.

A outra arguida do caso, Mariana Fonseca, foi ilibada do crime de homicídio qualificado, mas ainda assim foi condenada a quatro anos de prisão efetiva. Apesar disso, a jovem sai em liberdade porque nenhum dos crimes pelos quais foi condenada prevê prisão preventiva, ficando com pena suspensa.

Diz o tribunal que Mariana ainda tentou reanimar Diogo, o que afasta a intenção da morte.

O tribunal deu como provado que a dupla engendrou um plano para roubar 70 mil euros ao rapaz, que recentemente tinha recebido como indemnização pela morte da mãe, que foi atropelada em 2016. Depois de o drogarem com diazepam, droga obtida por Mariana, que é enfermeira, mataram Diogo pelo método de asfixia em casa da vítima.

De seguida, cortaram dois dedos do corpo, transportando depois o cadáver para a sua casa, já depois de terem limpado o local do crime.

No próprio dia do crime fizeram transferências bancárias para as suas contas através do telemóvel da vítima, utilizando para isso os dedos que lhe tinham cortado, e que serviram para desbloquear o telemóvel.

Depois, Maria terá ido a um supermercado comprar um cutelo, com o qual mais tarde desmembrou o resto do corpo de Diogo, que foi colocado em vários sacos.

Na apresentação das alegações finais no Tribunal de Portimão, o procurador Miguel Teixeira tinha defendido que “face à prova pericial, documental e testemunhal produzida” em julgamento, as arguidas “têm de ser punidas de forma grave, por um crime que provocou alarme social, com uma pena superior a 20 anos e muito próxima da pena máxima prevista no Código Penal”.

Agora, o juiz foi além do pedido para Maria Malveiro.