Dois polícias foram detidos nesta quarta-feira no decorrer de uma megaoperação da PSP em várias zonas do país, sobretudo Lisboa e Setúbal, no âmbito da "Operação Dupla Face".

No total foram já realizadas quatro detenções, indica o Comando Metropolitano de Lisboa, mas a operação "encontra-se em curso".

Foram, ainda, conduzidas "mais de 30 buscas" e "constituídos mais de uma dezena de arguidos e diversas apreensões".

A "Operação Dupla Face" investiga um grupo criminoso e violento, que operava em várias zonas do território nacional, constituído por vários suspeitos, entre eles dois polícias, dedicando-se a uma série de atividades criminosas altamente lucrativas.

Entre os vários crimes praticados pelos suspeitos estão associação criminosa, corrupção, favorecimento pessoal praticado por funcionário, extorsão, coação, detenção de armas proibida e tráfico de estupefacientes.

Um dos elementos deste grupo criminoso encontra-se em prisão preventiva desde novembro, pela prática do crime de homicídio na forma tentada, no âmbito de um inquérito autónomo.

A investigação começou há cerca de um ano e é dirigida pela Divisão de Investigação Criminal de Lisboa, sob a direção do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).