O Tribunal da Relação de Lisboa deferiu o pedido de escusa de Paulo Registo, o juiz sorteado para julgar o processo que envolve Rui Pinto.

Segundo o acórdão do TRL, os juízes desembargadores “acordam em deferir o pedido de escusa [afastamento], dispensando o Dr. José Paulo Abrantes Registo de tramitar e proceder ao julgamento” do processo.

Paulo Registo, que iria presidir ao coletivo, esteve envolto em polémica, depois de, nas redes sociais, ter mostrado ser um adepto fervoroso do Benfica e até de ter gostado de uma publicação em que Rui Pinto era apelidado de "pirata".

No pedido de escusa apresentado, o juiz referiu a divulgação de "informações na comunicação social e nas redes sociais".

Nos últimos dias, foram veiculadas informações na comunicação social e também nas redes sociais, conforme é do conhecimento público, que o presente processo tinha sido distribuído ao juiz signatário, que também está indigitado para integrar o coletivo que irá julgar o processo conhecido com e-toupeira e que mantém ligações ao Sport Lisboa e Benfica, com revelação pública de diversas fotografias e também de publicações nas redes sociais.”

O juiz acrescentou que foram "também levantadas suspeitas no sentido destes dois processos terem sido intencionalmente distribuídos" a si próprio, "com o intuito de beneficiar o Sport Lisboa e Benfica, clube do qual se afirma textualmente que é adepto apaixonado e ferrenho, ao mesmo tempo em que se alega um intuito de prejudicar os arguidos Rui Pedro Gonçalves Pinto e Aníbal Fernando de Araújo Pinto [advogado], assim como o próprio Futebol Clube do Porto”.

Paulo Registo faz também parte do coletivo de juízes do processo "E-toupeira", que aguarda decisão de um recurso pendente.

A defesa de Rui Pinto já tinha manifestado preocupação quanto ao resultado deste sorteio, que aconteceu na terça-feira, dia 14, no Campus de Justiça em Lisboa.