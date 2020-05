Os 28 utentes do Lar do Comércio, em Matosinhos, levados para uma instituição de Gaia enquanto este era descontaminado, regressaram hoje, depois de terem sido novamente testados e dado negativo à covid-19, adiantou à Lusa fonte da direção.

Estes utentes foram transferidos, a 14 de maio, para o Centro de Imunointervenção da Cruz Vermelha Portuguesa em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, não porque haviam testado positivo, mas por serem dependentes e precisarem de cuidados de saúde que a instituição não podia prestar por falta de meios humanos.

Antes de regressarem a Matosinhos, estes idosos foram novamente testados, tendo todos dado negativo à covid-19.

Além destes, quatro dos 11 utentes que foram acomodados no Centro de Apoio Comunitário de Matosinhos, infetados pelo novo coronavírus, estão recuperados, regressando igualmente até ao final do dia ao Lar do Comércio.

O Lar do Comércio, que regista 23 mortes por covid-19, tem mais 20 utentes no Hospital Militar do Porto, 19 dos quais infetados com o novo coronavírus.

Portugal contabiliza 1.356 mortos associados à covid-19 em 31.292 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado hoje.

Relativamente ao dia anterior, há mais 14 mortos (+1%) e mais 285 casos de infeção (+0,9%).

O número de pessoas hospitalizadas baixou de 513 para 510, das quais 66 se encontram em unidades de cuidados intensivos (menos uma).

O número de doentes recuperados é de 18.349.

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.