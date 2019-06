Uma colisão entre cinco viaturas ligeiras, esta manhã, na Ponte Vasco da Gama, em Alcochete, no sentido Sul/Norte, provocou quatro feridos e está a condicionar o trânsito em direção a Lisboa.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, confirmou à TVI24 que as vítimas sofreram ferimentos ligeiros, que duas delas iam ser encaminhadas para o hospital, mas as restantes recusaram-se.

O alerta foi dado às 08:13 desta quinta-feira.

No local, estão 15 operacionais dos Bombeiros de Alcochete e Montijo, GNR e Lusoponte, apoiados por sete viaturas.