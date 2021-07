Um trabalhador, de 57 anos, ficou ferido com gravidade depois de atingido por uma pedra, durante a construção de um muro, no concelho de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, indicaram fontes de socorro.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo disse à agência Lusa que o acidente de trabalho ocorreu pouco depois das 12:00 desta terça-feira, na localidade de Sandiães, quando “uma pedra terá resvalado do muro e atingido o trabalhador”, que foi transportado para o Hospital de Braga.

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) acrescentou tratar-se de “um ferido grave”, que sofreu “uma fratura”.

No local estiveram uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima e militares da GNR.

Como acontece nestas situações, as circunstâncias do acidente vão ser averiguadas pela Autoridade para as Condições de Trabalho.