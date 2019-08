Foram detidos dois suspeitos do sequestro e tentativa de homicídio de tio e sobrinho na Lourinhã, informou a Polícia Judiciária em comunicado,

Segundo aquela força policial, dois homens, de 21 e 40 anos, foram detidos e estão "fortemente indiciados pela prática de crimes de roubo à mão armada, tentativa de homicídio, violação e sequestro".



Os factos ocorreram no concelho da Lourinhã, no passado dia 25 de agosto.



A detenção ocorreu, em Espanha, no âmbito do cumprimento de mandados de detenção europeus emitidos pela autoridade judiciária portuguesa.



Os suspeitos irão agora ser extraditados para Portugal e presentes à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.