Mais de 100 operacionais da PSP cercaram, na manhã desta terça-feira, os bairros da Pasteleira Nova e Pinheiro Torres, na cidade do Porto.

As autoridades realizaram cerca de 30 buscas domiciliárias no combate ao tráfico de droga. Ao que a TVI conseguiu apurar, há registo de pelo menos três detenções e foi ainda apreendida droga e armas.

Esta megaoperação surge na sequência de uma investigação de vários meses da Divisão de Investigação Criminal do Porto e tem como objetivo a apreensão de vários tipos de produto estupefaciente, nomeadamente heroína e cocaína.

A investigação foi acelerada devido a um vídeo que se tornou viral no passado dia 19 de junho: as imagens, gravadas no bairro da Pasteleira Nova durante um velório onde estavam mais de 100 pessoas, deixam perceber que há disparos de arma de fogo.

Às 07:00 da manhã desta terça-feira, hora legal para a realização de buscas domiciliárias, os bairros foram cercados.

A operação decorreu sob um enorme aparato policial, que contou com a Unidade Especial de Polícia no terreno, nomeadamente com o Corpo de Intervenção e equipas cinotécnicas que garantiram o perímetro de segurança para que os operacionais à civil trabalhassem em máxima segurança. Os cães foram também uma peça chave para a deteção de produto estupefaciente nas casas que forem alvos de busca.

Desde que o Bairro do Aleixo foi demolido, em março deste ano, que a Divisão de Investigacao Criminal do Porto se focou nos bairros da Pasteleira Nova e Pinheiro Torres, considerados problemáticos. Nestes dois bairros vivem mais de 2.000 pessoas.

Câmara do Porto congratula-se com intervenção da PSP

Em comunicado, a Câmara do Porto, presidida por Rui Moreira, elogiou a intervenção da PSP levada a cabo esta manhã, nos bairros da Pasteleira Nova e Pinheiro Torres.

Esta intervenção das forças de segurança vem dar resposta aos pedidos, feitos há muito, pela autarquia junto da tutela e da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública", lê-se no documento.

A autarquia garante ainda que, em colaboração permanente com as autoridades, vai continuar empenhada "numa política de firme atuação que passa, nomeadamente, pelo despejo de inquilinos de habitações sociais que venham a ser condenados, em primeira instância, pela prática de tráfico de droga nestas habitações".

A 28 de junho, Rui Moreira admitiu em reunião do executivo ter a intenção de instalar câmaras de videovigilância no bairro de Pinheiro Torres, onde o aumento do tráfico de droga gerou um clima de medo entre os moradores.

Em maio, o Bloco de Esquerda denunciou, em reunião da Assembleia Municipal do Porto, que o desmantelamento do bairro do Aleixo estava a conduzir a uma “pulverização” do consumo e tráfico de droga na cidade.

Já em julho, numa pergunta dirigida ao ministro da Administração Interna, os deputados do CDS-PP eleitos pelo Porto questionaram o Governo sobre o reforço de meios policiais nos bairros municipais situados na envolvente do Aleixo, nomeadamente nos bairros de Lordelo, Pinheiro Torres e Mouteira.