A mulher de 77 anos que estava desde sábado desaparecida em Vila do Conde, distrito do Porto, foi encontrada hoje sem vida, afirmou à agência Lusa o comandante dos bombeiros voluntários locais.

Segundo Joaquim Gomes, o corpo da idosa foi localizado num pequeno curso de água, atrás dos armazéns da Câmara de Vila do Conde, em Toguinha, por uma equipa de sapadores florestais, a cerca de um quilometro onde aquela residia.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local, confirmando a identidade da idosa.

A mulher estava a ser procurada desde sábado, depois de ter saído nesse dia à tarde de casa e não mais ter regressado.

Os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde nunca suspenderam as buscas no terreno na última semana, apoiados por grupos de busca e salvamento com cães, forças policiais, familiares e amigos da vítima.