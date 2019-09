Jorge Manuel Rebelo Fernandes, o novo treinador do Sporting, vai ser apresentado esta sexta-feira, às 12:30, em Alvalade.

Silas, que no início do mês deixou o comando do Belenenses, foi o escolhido pela direção liderada por Frederico Varandas para comandar o Sporting. Será o quinto treinador dos leões desde que o atual presidente assumiu funções, depois de José Peseiro, Tiago Fernandes, Marcel Keizer e Leonel Pontes.

O novo treinador do Sporting regressa assim ao clube pelo qual torcia em criança, e que chegou a representar nas camadas jovens. Foi nesse período, de resto, que ganhou a alcunha pela qual é conhecido, por causa do internacional brasileiro que jogava então (1988/89) na equipa principal leonina.