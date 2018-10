Três jovens estão, este sábado à noite, perdidos na zona de Carris, na freguesia de Cabril, concelho de Montalegre, devido a um forte nevão que se fez sentir naquela zona da serra do Gerês, disse o comandante dos Bombeiros Voluntários locais.

David Teixeira disse à agência Lusa que o alerta foi dado por um dos jovens cerca das 18:00.

Os jovens, acrescentou, ficaram desorientados na sequência de um forte nevão, enquanto caminhavam na reserva junto às minas de Carris.

Segundo a descrição do comandante dos Bombeiros Voluntários de Montalegre, as coordenadas fornecidas pelos jovens não estavam corretas, estando a decorrer desde essa hora buscas na zona, com oito bombeiros de Montalegre, quatro do Salto e uma equipa da GNR, apoiados por uma viatura de socorro do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

De acordo com David Teixeira, um dos jovens relatou um estado de princípio de hipotermia, pelo que as equipas no terreno estão a estreitar a zona de buscas, havendo a previsão que possam ser resgatados durante a próxima hora.