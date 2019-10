Três pessoas morreram e três outras ficaram feridas, uma delas em estado grave, na sequência de um despiste de uma viatura ligeira, no concelho de Redondo, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.

O alerta foi dado às 05:10. O acidente teve lugar na Estrada Regional 381, junto à barragem da Vigia, adiantou a mesma fonte. De acordo com o que a TVI conseguiu apurar no local, tratava-se de uma viatura ligeira de mercadorias, onde seguiam seis pessoas, todas de Reguengos e Évora. A Polícia Judiciária foi chamada ao local, por haver indícios de crime.

As vítimas são todas jovens. O condutor e dono do carro é um dos feridos ligeiros e tem 22 anos. Será uma testemunha crucial para tentar descobrir os contornos acerca do que aconteceu.

A estrada está cortada ao trânsito, para permitir as diligências das autoridades.

Para o local foram mobilizados 27 operacionais, apoiados por 13 viaturas.

Para além dos bombeiros voluntários de Redondo e de Reguengos de Monsaraz, encontram-se no local elementos da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)