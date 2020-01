A Proteção Civil dos Açores registou nas últimas 24 horas um total de 10 ocorrências nas ilhas das Flores, Graciosa, Pico, Terceira e São Jorge, devido à chuva que se regista no arquipélago, foi esta terça-feira anunciado.

Fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) disse à agência Lusa que o mau tempo provocou desde segunda-feira "duas inundações, duas quedas de muro, três quedas de detritos, dois deslizamentos de terra, um dos quais no acesso à Fajã do Ouvidor e outro deslizamento que ocupou parte de uma via nas Lajes do Pico, e ainda a queda de uma árvore de grande porte junto ao jardim Duque da Terceira".

De acordo com a Proteção Civil açoriana, "a única situação que está ainda a ser resolvida refere-se à derrocada na estrada de acesso à Fajã do Ouvidor, em São Jorge", que levou à interdição temporária do trânsito rodoviário.

A derrocada obstruiu uma zona da estrada, o que impossibilita que a circulação rodoviária se faça em segurança", segundo a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas.

Os trabalhos de desobstrução da via "já foram retomados esta manhã", referiu a fonte da Proteção Civil dos Açores.

Num comunicado emitido esta manhã, o (SRPCBA) informou que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo para o grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) por causa das previsões de precipitação, por vezes forte, acompanhada por trovoada, até às 12:00 locais (13:00 em Lisboa) desta terça-feira.

Foi ainda emitido aviso amarelo para o grupo oriental (São Miguel e Santa Maria), que vai vigorar até às 06:00 locais de quarta-feira.

O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro e é emitido quando as condições meteorológicas representam um "risco para determinadas atividades".

A Proteção Civil açoriana recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, como a limpeza dos sistemas de drenagem, bem como os adjacentes às residências.