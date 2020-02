Cerca de 50 cidadãos chineses estão em isolamento voluntário nas suas casas depois de terem regressado a Portugal vindos da China, disse esta sexta-feira a diretora-geral da Saúde, revelando ainda que estarão "sete ou oito" doentes à espera de análises para despistar o coronavírus e que já foram dados como negativos cerca de 60 casos em todo o país.

Graça Freitas disse aos jornalistas, sobre as dezenas de chineses em isolamento social, que a probabilidade de estes cidadãos estarem infetados "é baixíssima", mas que decidiram ficar em quarentena "para proteger os outros do alarme social, do medo, do desconforto", explicou.