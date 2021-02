Os hospitais da região Centro mantêm a descida do número de doentes internados devido à covid-19, registando-se no domingo 761, menos 64 do que na quinta-feira, quando totalizavam 825, informou hoje a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

Segundo um relatório da ARSC, com o ponto de situação da ocupação das camas nos hospitais de influência desta entidade, contabilizado às 23:59 de domingo, das 761 pessoas internadas, 642 estavam em enfermaria (menos 51 do que no relatório relativo a quinta-feira) e 119 (menos treze) em unidades de cuidados intensivos (UCI). Destes, 82 encontravam-se ventilados.

Ainda de acordo com o relatório hoje divulgado, 11 doentes que foram infetados pelo novo coronavírus tiveram alta de enfermaria, havendo ainda uma alta em unidade de cuidados intensivos.

O relatório adianta que foram registados mais 16 óbitos em meio hospitalar, além de 27 novas admissões nas unidades hospitalares.

As taxas de ocupação nas enfermarias covid-19 e UCI covid-19 nos hospitais da região Centro são agora de 61% e 67%, respetivamente, refere o documento. Na quinta-feira, essa taxa era igual em enfermaria, mas em UCI era de 74%.

Já nas unidades do setor social, privado, militar e estruturas de apoio de retaguarda estavam no domingo 39 doentes, num total de 100 camas ativas. Na quinta-feira, estavam 44 doentes internados.

Este balanço reporta-se aos centros hospitalares de Coimbra, Baixo Vouga, Leiria, Cova da Beira e Tondela Viseu, e aos hospitais da Figueira da Foz, Guarda e Castelo Branco.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.466.453 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.962 pessoas dos 797.525 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.