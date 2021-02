Portugal contabiliza, nesta quarta-feira, mais 50 mortos e 1.480 novos casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas o número de internamentos baixou dos 3.000, o que não acontecia desde 2 de janeiro. Há, agora, menos 245 doentes em enfermarias, para um total de 2.767. Há, também, menos 30 doentes internados nos cuidados intensivos, são agora 567. A última vez que houve um número aproximado de doentes internados foi a 25 de dezembro, então com 2.754.

Neste momento há 75.396 casos ativos de covid-19 (-1.648) e menos 7.365 pessoas sob vigilância das autoridades de saúde, havendo, porém, 63.402 em contactos, mas naquela que tem sido uma tendência decrescente desde 30 de janeiro.

A região de Lisboa mantém-se como a mais afetada nesta fase, com 52,1% dos casos diários (772) e 62% dos óbitos do dia (31). Segue-se o Norte, com sete mortes (14%) e 327 novas infeções (22%), e o Centro, também com sete mortos (14%) e 198 casos (13,3%).

O número de recuperações subiu para 709.054, com mais 3.078 doentes a receberem alta relativamente ao dia anterior.

Desde o início da pandemia, já morreram 16.136 doentes dos 800.586 infetados.

O primeiro caso em Portugal foi confirmado a 2 de março de 2020.

Boletim da DGS - 24 de feve... by TVI24