A PSP impediu uma rixa entre dois grupos de jovens, na noite de terça-feira, em Lisboa.

Um jovem, de 19 anos, foi detido em flagrante delito, após perseguição pelas ruas do Bairro do Rego, nas Avenidas Novas. Tinha na sua posse uma soqueira, sendo, por isso, suspeito do crime de posse de arma proibida.

No dia de ontem [terça-feira], pelas 21:00, a PSP recebeu informação da existência de um aglomerado de jovens no Bairro do Rego - Avenidas Novas, que estariam prestes a entrar em confrontos. À chegada da Polícia, os grupos de imediato dispersaram do local deixando no solo alguns dos objetos que iriam ser utilizados como instrumento de agressão durante a rixa, tendo estes elevado potencial para criar lesões graves", indica a PSP, em comunicado divulgado nesta quarta-feira.

Foi, ainda, apreendida uma faca a um suspeito menor de idade, que foi conduzido a uma instituição de Setúbal.

Após perseguição apeada foi possível intercetar alguns dos suspeitos, tendo sido apreendido uma faca e uma soqueira. Dada a natureza ilícita da soqueira, a PSP procedeu à detenção, em flagrante delito do suspeito. Ao possuidor da faca, também ela proibida, foi apreendida, não sendo o possuidor detido por ser menor, vindo no entanto a ser conduzido, mediante mandado emitido pelo tribunal de família e menores, a uma instituição de ensino e acolhimento no distrito de Setúbal", explica a autoridade policial.

O detido, já com histórico, enquanto menor, da prática de crimes contra o património, foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.