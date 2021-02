A TVI liderou, ao longo de sábado, as audiências do dia e prime-time na emissão especial de aniversário que dedicou a Portugal e aos portugueses.

"Parabéns Portugal" foi o programa que juntou informação e entretenimento numa só emissão transmitida a partir de vários pontos do país.

O Jornal das 8 foi o programa mais visto do dia e liderou todos os noticiários, abrindo com a atuação de Pedro Abrunhosa, no Porto, e fechando com Mariza, em Lisboa.

As novelas "Bem Me Quer" e "Amar Demais" e ainda o Big Brother venceram também as audiências nos seus horários.