Papa Francisco realizará uma Satio orbis às 18.00 (hora de Roma) desta sexta-feira no adro da Basílica São Pedro, com a praça vazia.

A cerimónia será transmitida às 17:00 em direto na TVI24.

Durante a Statio orbi, o Santo Padre concederá a todos os participantes a Indulgência Plenária e dará a bênção Urbi et Orbi, comunicou a Conferência Episcopal Portuguesa.

Na sequência de uma carta do Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado do Vaticano, e por indicação do Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, “a Igreja em Portugal empenha-se em promover, mediante os meios de comunicação social à sua disposição, a participação dos fiéis católicos e dos cristãos de outras confissões religiosas na Satio orbis que o Papa Francisco realizará às 18.00 (hora de Roma) de sexta-feira, dia 27 de março corrente, no adro da Basílica São Pedro”.