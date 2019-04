Um homem, com cerca de 44 anos, foi morto a tiro, este domingo, na praia do Amado, em Aljezur, confirmou fonte do CDOS de Faro à TVI24.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado às 11:02. O suspeito está em fuga.

No local estiveram 18 operacionais apoiados por 8 viaturas dos Bombeiros de Aljezur, INEM, GNR, Capitania de Lagos e PJ.

A Polícia Judiciária de Portimão está a investigar o homicídio.

Segundo fonte policial à Lusa, uma equipa de investigadores do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Portimão dirigiu-se para o local após o crime, que ocorreu cerca das 11:00.

Às 14:00 encontravam-se ainda no local 16 operacionais apoiados por sete veículos, de acordo com informação disponibilizada no sítio de Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Entre as autoridades que acorreram ao local, contam-se o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), os bombeiros de Aljezur, a Autoridade Marítima, a GNR e a Polícia Judiciária, precisou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.