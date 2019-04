O cadáver de um homem foi encontrado hoje de manhã, junto à Praça Sony, no Parque das Nações, em Lisboa.

Fonte da PSP revelou que “apareceu um cadáver do sexo masculino a boiar numa zona de água na Praça Sony e foram acionados os meios dos bombeiros”.

Ao que a TVI consegui apurar, trata-se do corpo do jovem de 24 anos que estava desaparecido há uma semana. Filipe Reis tinha sido dado como desaparecido depois de se ter envolvido em confrontos com outros jovens no Parque das Nações.

De acordo com fonte dos Bombeiros Sapadores, o alerta para um cadáver junto à Avenida do Atlântico, no Parque das Nações, foi dado às 07:24, tendo sido enviados meios para o local para recolher o corpo.