Este é mais um caso de sucesso na recuperação da Covid-19. O Sr. Armindo, de 100 anos, é um resistente e já está em casa. Juntos estamos a vencer o vírus!"

A mensagem foi escrita pelo Serviço Nacional de Saúde e acompanha o vídeo divulgado, esta terça-feira à tarde, nas redes sociais".

O utente, que esteve infetado com Covid-19, esteve internado no Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, durante 24 dias.

Quando abandonou a unidade hospitalar, foi aplaudido pelos profissionais de saúde.

Segundo o relatório de situação hoje divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), o concelho de Matosinhos mantém o número de infetados (1.017) verificado na segunda-feira.

Portugal contabiliza 948 mortos associados à covid-19 em 24.322 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da DGS sobre a pandemia divulgado hoje.