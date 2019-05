Dois carros colidiram, na manhã desta terça-feira, com o metro de superfície, no Laranjeiro, segundo disse fonte do CDOS de Setúbal à TVI24.

O acidente fez seis feridos ligeiros: cinco adultos e uma criança.

O alerta foi dado às 09:07.

Na sequência da colisão, o metro descarrilou, o que obrigou ao corte da linha. A circulação ainda está interrompida.

No local, estão os bombeiros de Almada e Cacilhas e a PSP, num total de 20 operacionais, apoiados por 9 viaturas.