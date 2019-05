Um grande incêndio numa zona de mato no concelho de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, ameaçou, esta segunda-feira, a A3 e a A27, confirmou à TVI fonte dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorrro (CDOS) de Viana do Castelo, o incêndio esteve muito próximo das duas autoestradas e da zona de portagens, mas já se encontra dominado.

No teatro de operações estiveram os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, os Bombeiros de Ponte da Barca, uma equipa do GIPS (Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro) da GNR, num total de 26 operacionais e seis viaturas. Contaram ainda com o apoio de dois meios aéreos.