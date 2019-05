A Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária está esta manhã a fazer cerca de uma dezena de detenções, acompanhadas de buscas, sobretudo em escolas de condução e no Instituto da Mobilidade e Transportes, por recebimento de subornos com vista ao facilitar da obtenção de licenças para motoristas da Uber, Cabify, Kapten e outras plataformas de transporte de passageiros em veículos descaracterizados, sabe a TVI.

Entre os detidos estão médicos, por passarem atestados falsos, pelo menos um advogado, responsáveis por centros de formação, um coordenador do IMT da área de inspeção de escolas, os corruptores candidatos a motoristas e ainda angariadores de gente para todo este esquema.

A lei obriga a que os candidatos a motoristas, entre outros requisitos - como o facto de terem um registo criminal limpo -, façam uma formação de 50 horas em escolas de condução com as quais foram celebrados protocolos para o efeito. E depois de completada essa formação o processo de cada candidato é submetido à aprovação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) - para certificação. Mas muitas das formações são abreviadas, ou até inexistentes, face à pressa dos motoristas para entrarem no mercado de trabalho e face à pressa de empresários, proprietários dos veículos, de os colocarem ao serviço para rentabilizarem os negócios.

Nesse sentido, recorrem a esquemas de corrupção para atalhar caminho, pervertendo o sistema com subornos às entidades formadoras. Hoje, a PJ está a avançar para detenções por corrupção ativa e passiva - pondo fim a uma situação que põe nomeadamente em risco a segurança dos utentes. As buscas, sabe a TVI, passam por bairros problemáticos, como na zona das Olaias, em Lisboa, onde vivem alguns dos motoristas que obtiveram licenças de forma ilícita.