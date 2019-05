Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida na sequência de uma agressão esta terça-feira numa pastelaria em Amarante.

Uma arma de fogo esteve envolvida no incidente, confirmou a TVI junto do CDOS do Porto.

A vítima gravemente ferida está a ser transportada para o hospital.

No local estão os bombeiros de Lixa, a GNR e uma VMER.

Para o local foram enviados 11 operacionais apoiados por seis veículos.

O alerta foi dado às 13:19 horas.