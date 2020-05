/ AM

Devido aos constrangimentos causados pela pandemia de covid-19, não estão a ser efetuadas ligações pela SATA entre as diversas ilhas açorianas, excetuando casos de força maior ou voos de transporte de carga, mas as ligações interilhas serão retomadas na sexta-feira.

O incêndio na aerogare da Graciosa, que deflagrou no domingo à noite, chegou a ter uma "dimensão considerável" e atingiu a zona das cargas, mas não afetou a zona dos passageiros nem a torre de controlo, disse na altura à Lusa fonte da Proteção Civil.

“A SATA Gestão de Aeródromos tem desenvolvido todos os esforços no sentido de encontrar soluções provisórias e adequadas às circunstâncias extraordinárias e que permitam assegurar, em total segurança, o funcionamento da estrutura aeroportuária”, acrescenta a empresa.

Quanto ao serviço de cargas, informa que o mesmo “foi relocalizado provisoriamente e tem estado a operar, embora de forma condicionada, uma vez que se aguarda a chegada de técnicos especializados para a avaliação do estado dos equipamentos de rastreio (raio-x) necessários à prestação do serviço de transporte de carga, sem restrições”.

A SATA Gestão de Aeródromos iniciou a recuperação da aerogare da ilha açoriana da Graciosa, que foi atingida por um incêndio no domingo, e admitiu constrangimentos na operação do transporte de carga, anunciou a empresa.

