Vários adeptos festejaram esta sexta-feira na zona da Ribeira no Porto, um dia antes da final da Liga dos Campeões que vai colocar o Manchester City contra o Chelsea.

De acordo com informações recolhidas até às 22:50, os festejos já começam a desaparecer e decorreram, "sem incidentes", embora tenha sido possível ver um número muito elevado de pessoas sem máscara e sem cumprir o distanciamento social à beira do Rio Douro.

Os festejos prolongaram-se mesmo após o fecho dos bares e restaurantes às 22:30 horas. A esta hora, a polícia foi porta a porta e obrigou os estabelecimentos a fechar. Ainda assim, pelas 23:00 horas ainda era possível ver alguns ajuntamentos perto de bares e vários grupos a afastarem-se da zona de intervenção da PSP.

Apesar de ser obrigatório o uso de máscara no espaço público, a polícia não executou multas, tendo como prioridade a manutenção da ordem pública.

A PSP revelou esta sexta-feira em conferência de imprensa que está a monitorizar a chegada de voos do Reino Unido e que está a ser utilizado "o policiamento adequado" para o número conhecido de adeptos que chegam ao Porto para ver a final da Liga dos Campeões.

Questionada sobre a quantidade de visitantes que devem chegar no total, a PSP recusa-se a dizer o número em concreto, destacando apenas que "são bastantes".

Com a missão de "garantir" a segurança, foi montado um dispositivo de segurança que inclui duas "fan meeting points". Esta estratégia foi concebida a partir de uma "discussão em conjunto", mas Paula Peneda, comandante do Comando Metropolitano do Porto da PSP, admite que o tempo de preparação foi pouco.

Foi uma discussão que tivemos em conjunto com o pouco tempo que tivemos". As 'fan meeting points' têm espaço para albergar "6 mil adeptos de cada equipa, foi uma forma de termos as pessoas mais controladas", explica a comandante.

Esta sexta-feira, a TVI apurou que o Aeroporto Francisco Sá Carneiro receberá 27 voos vindos do Reino Unido. Muitos dos viajantes não vão ter bilhete para o encontro e preparam-se para fazer a festa nas ruas da cidade.