Portugal pode vir a perder 3,6 milhões de vacinas por causa de restrições relacionadas com a vacina da Johnson & Johnson, produzida na União Europeia pela subsidiária Janssen.

A informação foi adiantada pelo coordenador da task force de vacinação, na reunião com especialistas no Infarmed.

Em causa estão as restrições impostas pela Direção-Geral da Saúde, que recomenda a toma da vacina da Janssen apenas aos maiores de 50 anos, ainda que refira que os menores de 50 anos a podem tomar, se assim o desejarem.

Na prática, as vacinas podem chegar a Portugal mas não terem aplicabilidade, uma vez que as pessoas com mais de 50 anos já estarão quase todas vacinadas, e as menores de 50 anos têm a hipótese de escolher se querem ou não receber a vacina em causa.

Os menores de 50 anos que pretendam receber a vacina da Janssen devem ser informados de todos os riscos e benefícios do produto, ficando obrigados a assinar um consentimento informado para receberem a vacina.

Recorde-se que a vacina da Johnson & Johnson foi ligada a raros casos de coágulos sanguíneos, o que acabou por levar as autoridades de saúde de todo o mundo a reverem as normas de administração.

O mesmo aconteceu com a vacina da AstraZeneca, que em Portugal tem a mesma restrição, sendo que a idade recomendada é para maiores de 60 anos.