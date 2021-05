A PSP revelou esta sexta-feira em conferência de imprensa que está a monitorizar a chegada de voos do Reino Unido e que está a ser utilizado "o policiamento adequado" para o número conhecido de adeptos que chegam ao Porto para ver a final da Liga dos Campeões.

Questionada sobre a quantidade de visitantes que devem chegar no total, a PSP recusa-se a dizer o número em concreto, destacando apenas que "são bastantes".

Com a missão de "garantir" a segurança, foi montado um dispositivo de segurança que inclui duas "fan meeting points". Esta estratégia foi concebida a partir de uma "discussão em conjunto", mas Paula Peneda, comandante do Comando Metropolitano do Porto da PSP, admite que o tempo de preparação foi pouco.

Foi uma discussão que tivemos em conjunto com o pouco tempo que tivemos". As 'fan meeting points' têm espaço para albergar "6 mil adeptos de cada equipa, foi uma forma de termos as pessoas mais controladas", explica a comandante.

Esta sexta-feira, a TVI apurou que o Aeroporto Francisco Sá Carneiro receberá 27 voos vindos do Reino Unido. Muitos dos viajantes não vão ter bilhete para o encontro e preparam-se para fazer a festa nas ruas da cidade.

Sobre as denúncias de vários adeptos na via pública sem distanciamento social e sem o uso de máscara, a comandante diz que tem sido feito o apelo para o cumprimento das normas em vigor, mas não explicou se a autoridade vai começar a multar quem as desrespeita.

É uma grande operação de segurança, temos grande prioridade na ordem pública", diz, destacando que, "pelo facto de estarem a consumir efetivamente", os cidadãos estrangeiros podem "não estar com máscara".

No entanto, e embora tenha sido registada uma "escaramuça" "inevitável", a PSP esclarece que "tem tudo corrido dentro da normalidade". Esta quinta-feira vários adeptos britânicos envolveram-se em confrontos violentos junto à Estação de São Bento e na Ribeira do Porto.

Esta sexta-feira, centenas de adeptos das equipas inglesas do Manchester City e do Chelsea fizeram a festa, com vista para o Douro, entoando cânticos e bebendo cerveja, vigiados pelas autoridades.

Quase todas as mesas das esplanadas da praça da Ribeira estavam , ao final da manhã, cheias com os adeptos das equipas que no sábado disputam no Porto a final da Liga dos Campeões.