A Sociedade VianaPolis iniciou cerca das 08:30, desta sexta-feira, os trabalhos de desconstrução das frações desocupadas no prédio Coutinho, em Viana do Castelo, sendo que no interior do edifício permanecem nove moradores que se recusam a entregar seis habitações.

Segundo fonte da VianaPolis, uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi acionada para prestar auxílio a um dos moradores do 5.º andar que não se sentiu bem. Os restantes residentes assistem aos trabalhos das janelas.

No exterior do prédio, onde a polícia alargou desde quinta-feira o perímetro de segurança, conseguem-se ouvir as marteladas que vêm do interior do edifício composto por um total de 105 frações.

O Edifício Jardim, localmente conhecido como prédio Coutinho, tem desconstrução prevista desde 2000, ao abrigo do programa Polis, mas a batalha judicial iniciada pelos moradores travou aquele projeto iniciado quando era António Guterres primeiro-ministro e José Sócrates ministro do Ambiente. Para o local onde está instalado o edifício está prevista a construção do novo mercado municipal da cidade.

O ministro do Ambiente vai estar esta sexta-feira em Viana do Castelo, mas não se prevê que se desloque ao Prédio Coutinho. Matos Fernandes vai inaugurar a ligação do sistema de abastecimento de águas em alta ao Vale do Neiva, obra que irá beneficiar cerca de um terço da população do concelho de Viana do Castelo, segundo a autarquia.

Na quarta-feira, a sociedade VianaPolis informou que vai avançar com "queixas-crime por desobediência a ordem legítima confirmada judicialmente" contra os últimos moradores do prédio que, desde segunda-feira, recusam abandonar o edifício. No mesmo dia, o tribunal aceitou a ação de intimação pela defesa de direitos, liberdades e garantias dos últimos moradores do prédio Coutinho, revelou o advogado dos residentes. A VianaPolis ficou com cinco dias para contestar a ação, que não produz efeitos suspensivos ao despejo que começou segunda-feira.