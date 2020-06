Quatro concelhos do distrito de Faro apresentam, neste domingo, um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que colocou o distrito sob aviso amarelo devido aos valores elevados da temperatura máxima.

Em risco máximo de incêndio estão os concelhos de Alcoutim, Tavira, São Brás de Alportel e Castro Marim (Faro) enquanto seis outros apresentam risco muito elevado de incêndio: Vila do Bispo, Lagos, Monchique, Portimão, Silves e Loulé.

O IPMA colocou também em risco muito elevado de incêndio cerca de 40 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Guarda e Bragança.

Segundo o IPMA, a partir de terça-feira vai manter-se o risco de incêndio muito elevado em vários concelhos do continente por causa do tempo quente.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou sob aviso amarelo o distrito de Faro entre as 11:00 de hoje e as 21:00 de segunda-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para hoje o IPMA prevê céu nublado no litoral Norte e Centro, com chuvisco na madrugada, chuva fraca no Minho e vento forte na faixa costeira ocidental da região Sul e terras altas, assistindo-se a uma pequena subida da temperatura máxima.

Na Grande Lisboa o IPMA prevê o registo de céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da manhã e no final do dia, com vento fraco a moderado (até 30 km/h) de noroeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) junto ao Cabo Raso a partir da tarde.

Para o Grande Porto, prevê-se céu pouco nublado, apresentando períodos de muito nublado até meio da manhã e no final do dia, o vento fraco, soprando por vezes moderado (até 25 km/h) de noroeste a partir da tarde e possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal, além de uma pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 13 graus Celsius (na Guarda) e os 21 (em Faro) e as máximas entre os 23 (em Viana do Castelo e Porto) e os 35 (em Faro).