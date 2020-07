Um motociclista morreu na segunda-feira à noite devido à colisão entre o veículo em que seguia e um carro no concelho de Penacova (Coimbra), disse à Lusa fonte da GNR.

A vítima mortal é um homem de 47 anos.

O acidente ocorreu pelas 20:20, no troço da estada Nacional 2 (N2) que atravessa Santo André, no concelho de Penacova, referiu a fonte do comando geral da Guarda Nacional Republicana.